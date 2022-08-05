Российские войска нанесли массовые ракетные удары по Харькову — трех человек госпитализировали

В ночь с 4 на 5 августа оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова. В результате двое мужчин и одна женщина получили ранения, их госпитализировали.

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Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов .

Терехов уточнил, что оккупанты обстреляли большую часть Павлова Поля. Разрушениям подверглись жилые дома, учебные заведения. Во многих квартирах выбиты окна. Есть информация об осколочных прилетах в квартиры горожан.

"Павлово Поле – район, где нет никакой военной инфраструктуры. Это очередной акт уничтожения харьковчан и их устрашения. Соблюдайте правила двух стен, если вы дома. Если в укрытиях – не оставляйте их", — обратился мэр к харьковчанам.

Напомним, ночью 4 августа в Харькове кафиры попали в административное здание Немышлянского района города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что никто не пострадал, пожар тоже не возникал.

Ранее сообщалось, что в течение суток 3 августа российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.