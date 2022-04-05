Российские войска обстреляли химзавод в Донецкой области

Войска РФ семь раз подряд нанесли удар по фенольному заводу в Донецкой области. Оккупанты частично разрушили предприятие. Об этом в Facebook сообщил штаб Операции объединенных сил.

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В результате обстрелов повреждены 3 ректификационные колонны и 3-сборники товарной продукции. Межэтажные перекрытия сооружения смазки, материальные трубопроводы частично разрушены. Оккупанты также повредили вагон-цистерну и металлические сооружения.

"Опасности для окружающей среды нет", – отмечается в сообщении штаба ООС.

Кроме того, в результате мощных обстрелов Северодонецка враг повредил 4 объекта, из них склад запчастей, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.

В Новосилке и Георгиевке четыре мирных жителя получили ранения в результате активных боевых действий. В Нью-Йорке и Торецк оккупанты повредили 5 жилых домов.

В целом за сутки в Донецкой области спасатели ликвидировали 11 пожаров в Покровске, Новогородивка, Константиновке, Славянске, Северодонецке, которые возникли в результате обстрелов. Сотрудники ГСЧС спасли одного человек и обнаружили 28 взрывоопасных предметов.

Ранее, 31 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области враг применили запрещенные фосфорные снаряды. Среди пострадавших местных жителей есть дети.

После этого глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей воспользоваться возможностью и выехать из области.

Кроме того, российские войска применяли запрещенные фосфорные снаряды и в других регионах, в том числе в Луганской области.