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Російські війська обстріляли хімзавод у Донецькій області
Війська РФ сім разів поспіль завдали удару по фенольному заводу в Донецькій області. Окупанти частково зруйнували підприємство. Про це у Facebook повідомив штаб Операції об'єднаних сил.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 ректифікаційні колони та 3-збірники товарної продукції. Усувні перекриття споруди мастила, матеріальні трубопроводи частково зруйновані. Окупанти також пошкодили вагон-цистерну та металеві споруди.
"Небезпеки для довкілля немає", – наголошується у повідомленні штабу ООС.
Крім того, внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька ворог пошкодив 4 об'єкти, з них склад запчастин, господарські споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобілі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Новосилці та Георгіївці чотири мирні жителі отримали поранення внаслідок активних бойових дій. У Нью-Йорку та Торецьку окупанти пошкодили 5 житлових будинків.
Загалом за добу на Донеччині рятувальники ліквідували 11 пожеж у Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов'янську, Сєвєродонецьку, які виникли внаслідок обстрілів. Співробітники ДСНС врятували одну людину та виявили 28 вибухонебезпечних предметів.
Раніше, 31 березня, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці Донецької області ворог застосували заборонені фосфорні снаряди. Серед постраждалих місцевих мешканців є діти.
Після цього голова Донецької ОВ Павло Кириленко закликав мешканців скористатися можливістю та виїхати з області.
Крім того, російські війська застосовували заборонені фосфорні снаряди та інших регіонах, зокрема у Луганської області.