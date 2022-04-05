Російські війська обстріляли хімзавод у Донецькій області

Війська РФ сім разів поспіль завдали удару по фенольному заводу в Донецькій області. Окупанти частково зруйнували підприємство. Про це у Facebook повідомив штаб Операції об'єднаних сил.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено 3 ректифікаційні колони та 3-збірники товарної продукції. Усувні перекриття споруди мастила, матеріальні трубопроводи частково зруйновані. Окупанти також пошкодили вагон-цистерну та металеві споруди.

"Небезпеки для довкілля немає", – наголошується у повідомленні штабу ООС.

Крім того, внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька ворог пошкодив 4 об'єкти, з них склад запчастин, господарські споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобілі.

У Новосилці та Георгіївці чотири мирні жителі отримали поранення внаслідок активних бойових дій. У Нью-Йорку та Торецьку окупанти пошкодили 5 житлових будинків.

Загалом за добу на Донеччині рятувальники ліквідували 11 пожеж у Покровську, Новогородівці, Костянтинівці, Слов'янську, Сєвєродонецьку, які виникли внаслідок обстрілів. Співробітники ДСНС врятували одну людину та виявили 28 вибухонебезпечних предметів.

Раніше, 31 березня, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці Донецької області ворог застосували заборонені фосфорні снаряди. Серед постраждалих місцевих мешканців є діти.

Після цього голова Донецької ОВ Павло Кириленко закликав мешканців скористатися можливістю та виїхати з області.

Крім того, російські війська застосовували заборонені фосфорні снаряди та інших регіонах, зокрема у Луганської області.