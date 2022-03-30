Российские войска обстреляли здание Красного Креста в Мариуполе

Оккупационные войска РФ нанесли удар по зданию в Мариуполе, которое было отмечено знаком Красного Креста. Им обозначают места, где могут находиться раненые мирные жители или гуманитарные грузы.

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Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов", который сейчас держит оборону города.

Захватчики целенаправленно обстреляли из авиации и артиллерии здание, отмеченное красным крестом на белом фоне. Такие действия являются военным преступлением.

"Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы. Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами", — отмечают в полке.

В "Азове" отмечают, что российские войска нанесли удар по зданию Красного Креста, несмотря на то, что МККК в последнее время все теснее сотрудничает с россиянами. В частности, способствует принудительной депортации украинцев в страну-агрессор и планирует открытие центра для приема украинцев в Ростове-на-Дону.

При этом отметим, что Красный Крест Украины работает только на территории Украины и не имеет никакого отношения к официальному визиту Международного Комитета Красного Креста в Российскую Федерацию.

Что касается депортации, то достоверно неизвестно, имеет ли МККК к этому отношение. Напомним, по предварительной информации, российские оккупационные войска принудительно вывезли на территорию РФ из Мариуполя Донецкой области уже более 20 тысяч жителей. Очередным установленным случаем депортации населения стал вывоз более 70 человек из родильного дома №2 в Левобережном районе города: это и медицинский персонал, и пациенты.