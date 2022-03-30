Російські війська обстріляли будівлю Червоного Хреста у Маріуполі

Окупаційні війська РФ завдали удару по будівлі в Маріуполі, яка була відзначена знаком Червоного Хреста. Ним позначають місця, де можуть бути поранені мирні жителі або гуманітарні вантажі.

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Про це повідомила пресслужба полку "Азов", який наразі тримає оборону міста.

Загарбники цілеспрямовано обстріляли з авіації та артилерії будівлю, позначену червоним хрестом на білому тлі. Такі дії є воєнним злочином.

"Це є одним із найбільш зухвалих військових злочинів. Адже такими хрестами відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні чи гуманітарні вантажі. Єдиними, хто порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт, позначені червоними хрестами", — зазначають у полку.

В "Азові" відзначають, що російські війська завдали удару по будівлі Червоного Хреста, незважаючи на те, що МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацює з росіянами. Зокрема, сприяє примусовій депортації українців до країни-агресора та планує відкриття центру для прийому українців у Ростові-на-Дону.

При цьому зазначимо, що Червоний Хрест України працює лише на території України та не має жодного відношення до офіційного візиту Міжнародного Комітету Червоного Хреста до Російської Федерації.

Що стосується депортації, то точно невідомо, чи МКЧХ має до цього відношення. Нагадаємо, за попередньою інформацією, російські окупаційні війська примусово вивезли на територію РФ із Маріуполя Донецької області вже понад 20 тисяч мешканців. Черговим встановленим випадком депортації населення стало вивезення понад 70 осіб із пологового будинку №2 у Лівобережному районі міста: це і медичний персонал, і пацієнти.