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Категория
Общество
Дата публикации

Красный Крест Украины не имеет отношения к визиту Международного Комитета Красного Креста в РФ и открытию там офисов МККК

Красный Крест Украины не имеет отношения к визиту Международного Комитета Красного Креста в РФ и открытию там офисов МККК
Красный Крест Украины работает только на территории Украины

Красный Крест Украины работает только на территории Украины и не имеет никакого отношения к официальному визиту Международного Комитета Красного Креста в Российскую Федерацию, не имеет никакого отношения к открытию офисов или гуманитарных пунктов в Ростове-на-Дону.

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Об этом говорится в сообщении Общества Красного Креста Украины .

Общество Красного Креста Украины (ОККУ/ Красный Крест Украины) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) – это разные организации. Красный Крест Украины имеет исключительно национальный мандат – работает только на территории Украины.

МККК имеет международный мандат – выступает в роли нейтрального и беспристрастного посредника между всеми сторонами вооруженного конфликта для решения гуманитарных проблем.

"Хотим отметить, что Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к официальному визиту МККК в Российскую Федерацию, не имеет никакого отношения к открытию офисов или гуманитарных пунктов в Ростове-на-Дону. Благодаря вашей помощи и в сотрудничестве с государственными органами Украины все наши сотрудники и волонтеры Красного Креста Украины каждый день, подвергая себя опасности, работают для спасения и помощи гражданскому населению, которое пострадало в результате вооруженной агрессии",- отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

Также он отметил, что Красный Крест Украины защищает жизнь людей, облегчает их страдания во время вооруженных конфликтов и природных катастроф, а также содействует органам государственной власти в деятельности в гуманитарной сфере. Общество помогает в оказании гуманитарной помощи, сопровождает работу местных органов власти при эвакуации населения, но самостоятельно не может инициировать гуманитарные коридоры.