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Российские войска открыли огонь по двум населенным пунктам в Харьковской области: есть пострадавшие (ФОТО)
В понедельник, 1 мая, под вражеский огонь в Харьковской области попали с. Кучеривка Купянского района и Волчанск Чугуевского района.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрела Кучеривки ранения получил гражданский мужчина 65 лет, Волчанска - 57-летний мужчина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Купянском районе также зафиксировали повреждение трех частных домов и хозяйственных построек в результате обстрела.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В течение предыдущих суток, 30 апреля, в Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" были повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. Тогда оккупанты нанесли удар из реактивной системы залпового огня по центру Купянска.