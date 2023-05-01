Российские войска открыли огонь по двум населенным пунктам в Харьковской области: есть пострадавшие (ФОТО)

В понедельник, 1 мая, под вражеский огонь в Харьковской области попали с. Кучеривка Купянского района и Волчанск Чугуевского района.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

В результате обстрела Кучеривки ранения получил гражданский мужчина 65 лет, Волчанска - 57-летний мужчина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

В Купянском районе также зафиксировали повреждение трех частных домов и хозяйственных построек в результате обстрела.

В течение предыдущих суток, 30 апреля, в Купянске в результате вражеского обстрела из РСЗО "Град" были повреждены здания медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домовладений и 5-этажный жилой дом. Тогда оккупанты нанесли удар из реактивной системы залпового огня по центру Купянска.