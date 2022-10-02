Россия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе

Армия Российской Федерации в ночь с 1 на 2 октября запустила дроны-камикадзе по Кривому Рогу. Оккупанты разрушили два этажа местного лицея в центре города, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате атаки в образовательном учреждении возник пожар, спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Всю ночь Россия атаковала, кроме Криворожского, Никопольский район. Никопольский район накрыли огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии.

В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской громаде масштабы разрушений уточняются.

"Повсюду обошлось без погибших и раненых. В других районах ночь с сиренами, и без атак и на эту минуту спокойно", — уточнил Резниченко.

1 октября россияне также били по Никопольскому, а также по Синельниковскому районам. Никопольский район накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией пять раз. В сам Никополь прилетело 30 русских снарядов.

До этого в ночь на 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили. Тогда попали по жилому кварталу в центре города - по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там загорелся сильный пожар - горело админздание и из 100 автобусов.