Россия атаковала Украину дронами: в Воздушных силах отчитались о ликвидации

Оккупационные войска Российской Федерации в ночь на 15 июля пытались нанести удары по Украине дронами типа Shahed с южного направления.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Силами и средствами Воздушных сил на юге и востоке Украины уничтожили четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.

В частности, известно, что в ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131".

Кроме того, в течение суток 14 июля противовоздушная оборона уничтожила три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, а именно "Орлан" и "Зал", а также три ударных дрона типа "Ланцет".

В течение предыдущих суток, с вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года россияне атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В частности, тогда вражеские беспилотники атаковали Днепропетровщину. Защитники сбили шесть дронов, но есть попадание в Кривом Роге. От удара пострадали коммунальное и транспортное предприятие.