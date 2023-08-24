Россия массированно обстреляла Волчанск

Оккупационные войска Российской Федерации днем 24 августа нанесли массированный артиллерийский удар по приграничному городу Волчанск Чугуевского района Харьковщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Россияне атаковали Волчанск. Фото: Facebook ГСЧС

Вблизи частного сектора в результате атаки загорелась сухая трава и деревянная электроопора.

ГСЧС определила, что общая площадь пожара составила около 2 га. Также зафиксировано повреждение частных жилых домов и сооружений местного агропредприятия.

Россияне атаковали Волчанск. Фото: Facebook ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар под вражескими обстрелами. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

За прошлые сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, около 01:40 враг в очередной раз обстрелял город Волчанск Чугуевского района.

А 22 августа в результате атаки на Волчанск были повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину.