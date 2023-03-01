Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области

Во время объявления воздушной тревоги вечером 1 марта в ряде регионов Украины, в частности, в Полтавской области, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугскому району.

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Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Известно, что враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре района.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", - написал Лунин в своем Telegram-канале.

В предыдущий раз, атакуя Полтавскую область, враг также целился на Кременчугский район. Тогда две ракеты попали по критической инфраструктуре.

Полтавская область также попадала под вражеский огонь во время массированной атаки в декабре. Тогда в регионе были сбиты до 10 российских ракет.