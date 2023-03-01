- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области
Во время объявления воздушной тревоги вечером 1 марта в ряде регионов Украины, в частности, в Полтавской области, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугскому району.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Известно, что враг нанес ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре района.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В предыдущий раз, атакуя Полтавскую область, враг также целился на Кременчугский район. Тогда две ракеты попали по критической инфраструктуре.
Полтавская область также попадала под вражеский огонь во время массированной атаки в декабре. Тогда в регионе были сбиты до 10 российских ракет.