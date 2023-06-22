Россияне атаковали Одесскую область дронами — возник пожар

Оккупационные войска Российской Федерации в ночь на 22 июня нанесли удары по Одесской области. Враг для атаки использовал ударные дроны.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он уточнил, что Одесскую область атаковали беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136.

Силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили 3 БПЛА, 1 дрон попал в складское помещение.

В результате атаки возник пожар. Возгорание оперативно ликвидировано. В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, ранее, в мае в результате обстрелов страной-агрессором РФ в Одессе сгорели склады с гуманитарной помощью от Украинского Красного Креста.

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