Россияне из артиллерии, авиации и РСЗО ударили по Запорожской области: есть погибший и раненые

Враг продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 27 июня российские войска совершили 77 атак по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, добавилось еще 40 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры: квартиры, дома, гаражи и другое имущество людей.

Так, авиацией враг ударил по Орехову и Малой Токмачке, а из РСЗО совершил 5 обстрелов Левадного, Белогорья, Луговского. Также 70 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Преображенке, Малиновке, Юрковке и другим прифронтовым селам.

"К сожалению, от вражеских снарядов погиб один гражданский, ранения получили 9 человек", - отметил Малашко.

Напомним, за сутки 26 июня 43 удара враг нанес по 15 населенным пунктам Запорожской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.