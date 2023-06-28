- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне из артиллерии, авиации и РСЗО ударили по Запорожской области: есть погибший и раненые
Враг продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 27 июня российские войска совершили 77 атак по 16 населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, добавилось еще 40 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры: квартиры, дома, гаражи и другое имущество людей.
Так, авиацией враг ударил по Орехову и Малой Токмачке, а из РСЗО совершил 5 обстрелов Левадного, Белогорья, Луговского. Также 70 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Преображенке, Малиновке, Юрковке и другим прифронтовым селам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, от вражеских снарядов погиб один гражданский, ранения получили 9 человек", - отметил Малашко.
Напомним, за сутки 26 июня 43 удара враг нанес по 15 населенным пунктам Запорожской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.