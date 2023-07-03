Россияне из танков обстреляли Харьковскую область

3 июля около 14:50 российские захватчики обстреляли пгт Казачью Лопань Харьковской области. Под вражеский огонь попал частный жилищный сектор.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По предварительной информации, оккупанты били из танков. Всего в населенном пункте раздалось около 10 взрывов, были повреждены частные дома.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и пограничные населенные пункты в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.

Оккупанты нанесли удары по селу Куриловка Купянского района. Повреждены крыши и окна жилых домов.

Накануне российские захватчики нанесли удары из артиллерии, минометов и авиации по Богодуховскому, Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.