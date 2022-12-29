Россияне нанесла 51 удар по Сумской области: что известно о последствиях

Российские войска 29 декабря нанесли 51 удар по приграничным громадам Сумской области. Под вражеский огонь попали три громады региона. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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В Белопольской громаде враг вел минометный огонь, зафиксировано 34 попадания. В результате обстрела поврежден частный дом: выбиты окна и разрушен забор.

В Краснопольской громаде россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по приграничной зоне. Также дважды открывали огонь из минометов.

В Великописаревской громаде также обстреляли с вертолета приграничную зону. Оккупанты выпустили 4 ракеты НУРС. Кроме того, за 29 декабря силы ПВО сбили две крылатые ракеты над Сумской областью. Жертв в результате атак по региону нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в течение дня, 22 декабря, нанесли 54 удара по приграничью в Сумской области.

Напомним также, что 30 ноября россияне обстреляли Белополье в Сумской области, в результате чего погиб 15-летний мальчик, а также разрушена часть больницы.