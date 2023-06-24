Россияне нанесли ракетный удар по частному сектору в Днепре: есть пострадавшие, 4 дома уничтожены (ФОТО)

Российские войска в ночь на 24 июня пытались нанести массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов. В Днепре оккупанты попали в частный сектор. В результате атаки есть пострадавшие, зафиксировали многочисленные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

ПВО сбило 9 ракет и 3 БПЛА. Однако зафиксировали попадание в Днепр, враг ударил по частному сектору. В результате атаки 8 человек пострадали, из них двое детей 9 и 16 лет. Четверо пострадавших госпитализированы.

Относительно разрушений в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали. Оккупанты полностью разрушили четыре частных дома, еще 25 — повреждены. Повреждения получили также автомобили и газопровод.

Зафиксировали попадание по инфраструктурному объекту. Информация уточняется.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, враг бил по Никопольскому району. Под огонь попали Марганецкая громада и Никополь. Зафиксировали повреждения домов.

Напомним, в течение дня 20 июня враг четырежды обстрелял Никопольщину. Пострадал 74-летний мужчина. С ранением головы и сотрясением мозга он был доставлен в больницу.

Также 19 июня россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего один человек пострадал.