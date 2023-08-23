Россияне нанесли ракетный удар по складу в Харьковской области

Оккупанты 23 августа открыли огонь по Харьковской области. Целью врага стало село Михайловка Чкаловской территориальной громады Чугуевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Удар был зафиксирован около 10:00. По предварительной информации, запустили ракету Х-35.

Россияне обстреляли село Михайловка. Фото: Facebook генпрокуратуры

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Около 20:30, 22 августа оккупанты нанесли удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района.

В результате предыдущего обстрела региона были повреждены и разрушены 4 жилых дома. Спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу - 56-летнюю женщину.