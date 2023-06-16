Россияне ночью атаковали Украину беспилотниками, все дроны были уничтожены

Российские оккупанты в ночь на 16 июня нанесли очередную авиационную атаку по Украине, применив беспилотники типа Shahed. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что враг задействовал два иранских ударных БпЛА. Все дроны были уничтожены противовоздушной обороной.

Как уточнили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, ночью вражеские беспилотники Shahed-136/131 были сбиты на южном направлении – в Николаевской области.

Кроме того, за минувшие сутки украинские военные уничтожили один ударный беспилотник "Ланцет", три дрона "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один БПЛА неустановленного типа.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, войска РФ нанесли более 60 авиационных ударов и совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, а также жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области.

Как добавили в ведомстве, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

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