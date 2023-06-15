Враг нанес ракетный удар по промышленным объектам Кривого Рога

Ночью 15 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области ракетами. Враг нанес удар по промышленным объектам города, в результате чего пострадал 38-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям", - отметил Лысак.

По его словам, ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус", - уточнил Лысак.

Он добавил, что одну ракету силы ПВО сбили, а ее обломки зацепили легковой автомобиль.

Также ночью воины ПВК "Восход" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Заметим, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Также агрессор применил ударные дроны Shahed-136/131. ПВО сбила 22 воздушных целей из 25 выпущенных

Напомним, в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 13 июня зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в многоэтажку. Тогда погибли 12 человек.