Россияне обстреляли Никополь: есть пострадавший и разрушения (ФОТО)

Российские оккупационные войска в ночь на 25 июня нанесли удары по Никополю и другим населенным пунктам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Последствия обстрела Никополя. Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

В результате вражеского обстрела в Никополе ранения получил 47-летний мужчина . У него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения. В городе зафиксировали повреждения трех частных домов и газопроводов.

Из тяжелой артиллерии враг ударил по Марганецкой громаде Никопольщины. Последствия уточняются.

По Синельниковскому району россияне выпустили 20 боеприпасов. Под вражеский огонь попала Великомихайловская громада. Повреждена линия электропередачи, в результате чего некоторые населенные пункты обесточены.

"Коммуникации восстановим. Разрушенное врагом сведем заново. Создадим уют, как могут украинцы. Потому что стремимся жить. В любви и на родной земле", - отметил Лысак.

Напомним, во время атаки на Днепропетровскую область 24 июня в Днепре оккупанты попали в частный сектор. В результате атаки были пострадавшие, зафиксировали многочисленные разрушения.