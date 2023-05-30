Россияне обстреляли Сумскую область девять раз за день: есть разрушения

В течение дня 30 мая оккупационные войска Российской Федерации совершили 9 обстрелов Сумской области. В регионе зафиксировано 55 взрывов. Под вражеский огонь попали Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

С утра россияне атаковали Середино-Будскую громаду, зафиксировали 15 попаданий. В результате обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач. В Великописаревской громаде 4 мины сбросили россияне на территорию населенных пунктов.

По Белопольской громаде произвели минометный обстрел, зафиксировали 12 взрывов. В Новослободской громаде прогремели 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксировали 6 взрывов. В результате атак возник пожар в 6 хозяйственных сооружениях (гаражах), поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома. В Краснопольской громаде – 6 взрывов, в Шалыгинской громаде – 10 взрывов.

Накануне в регионе под вражеский огонь попали Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская громады.