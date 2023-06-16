Россияне обстреляли жилые массивы Херсона, травмированы

16 июня около 13:00 российские захватчики массово обстреляли жилые массивы Херсона.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно сообщению, по состоянию на 14:30 обстрелы продолжаются и известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах. Данные уточняются.

В результате обстрела были повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 15 июня 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое – получили ранения.

Из-за вражеского удара в Зеленовке погибла 80-летняя женщина, а 69-летняя получила ранения.

Также российская армия обстреляла Берислав, – 55-летний мужчина погиб в собственной квартире.

Также российская авиация ударила по Казацкому. Там ранения получила 86-летняя женщина, ее госпитализировали.