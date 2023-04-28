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Россияне сбросили на Черниговщину управляемые авиабомбы
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговской области. Во вражеский огонь попало село Костобобров.
По сообщению оперативного командования "Север", три авиабомба были выпущены из двух самолетов оккупантов и попали в жилищный сектор.
В результате авиаудара были повреждены 8 домов, в двух из них произошел пожар. О погибших и раненых информация пока отсутствует.
Напомним, ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине. В частности, пострадали жители Умани Черкасской области – там ракета попала в многоэтажку, в результате чего есть погибшие и раненые.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупантыатаковали Украину с самолетовстратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Украинские военные уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, были ликвидированы два беспилотника оперативно-тактического уровня.