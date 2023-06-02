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Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)

Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска 2 июня снова нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка в предместье Купянска, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Поврежден жилой дом. К сожалению, два человека погибли - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения три женщины и трехлетний мальчик", - отметил руководитель региона.

При этом в Харьковской областной прокуратуре заявляют, что этот обстрел, произошедший около 18:45, был произведен российскими военными из артиллерии.

Кроме этого, по данным ведомства, в 19:10 оккупанты обстреляли прифронтовой поселок Двуречная Купянского района - по предварительным данным, из танка. Там получили ранения 63-летняя женщина и 70-летний мужчина.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса).

Фото 2 — Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 3 — Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 4 — Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — Россияне снова ударили по Ковшаровке: есть погибшие (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что вечером 31 мая, по данным начальника ОВА, россияне ударили по Ковшаровке управляемой авиабомбой: зафиксировано попадание на территории стадиона. Поврежден забор и взрывной волной выбило окна в соседних домах. Пострадавших тогда не было.

Накануне же враг нанес по поселку удар двумя авиабомбами: тогда тоже зафиксировали попадание в землю, выбитые окна в здании образовательного учреждения, а пострадавших не было.

29 же мая в результате ракетного удара по Ковшаровке ранения получили в общей сложности девять гражданских: было повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод.

Автор:
Тимофей Беспятов