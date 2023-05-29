Россияне ударили ракетой по Харьковщине: ранены семь человек

Днем 29 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Ковшаровка Купянского района. По предварительной информации, это ракета "Искандер". Ранения получили три пожилых женщины 73-х, 85-ти и 90 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, пострадали также беременная женщина, 14-летний подросток и 10-летний ребенок.

В результате удара было повреждено общежитие, 2 частных дома и газопровод.

Синегубов добавил, что под обстрелы попало и село Глушковка Купянского района. Осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу, медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем находились населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Также в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.