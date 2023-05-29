Армия РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Под огнем находились населённые пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина.

Также в селе Петропавловка Купянского района обстрелом повреждено частное домовладение. Там горели 2 хозяйственные постройки.

В результате артиллерийских обстрелов села Кучеривка Купянского района ранения получила женщина 73 лет.

В Купянске обстрелами повреждены жилой дом и автомобиль.

"Защитники Харьковщины продолжают давать отпор оккупантам на линии столкновения. За прошедшие сутки враг снова попытался вести наступательные действия в районе села Масютовка, но потерпел неудачу", - сообщил Синегубов.

Напомним, накануне в селе Шепувате Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.

Также в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.