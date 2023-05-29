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Армия РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Под огнем находились населённые пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в селе Богуславка Изюмского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден жилой дом. Ранение получил 49-летний гражданский мужчина.
Также в селе Петропавловка Купянского района обстрелом повреждено частное домовладение. Там горели 2 хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате артиллерийских обстрелов села Кучеривка Купянского района ранения получила женщина 73 лет.
В Купянске обстрелами повреждены жилой дом и автомобиль.
"Защитники Харьковщины продолжают давать отпор оккупантам на линии столкновения. За прошедшие сутки враг снова попытался вести наступательные действия в районе села Масютовка, но потерпел неудачу", - сообщил Синегубов.
Напомним, накануне в селе Шепувате Купянского района в результате обстрела погибла 61-летняя женщина, также получил ранения 60-летний мужчина.
Также в результате обстрела в Двуречной Купянского района погиб 60-летний мужчина, который находился во дворе дома.