Россияне ударили по центру Покровска: один человек погиб, больше десяти ранены

Российские оккупанты утром 13 октября нанесли удар по Покровску Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения. Враг повредил два здания.

Об этом сообщил и.о. руководителя Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Как отметили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, войска РФ обстреляли центр города. По предварительным данным, захватчики атаковали населенный пункт ракетами, тип которых устанавливается.

Последствия российского обстрела Покровска, 13 октября 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российского обстрела Покровска, 13 октября 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российского обстрела Покровска, 13 октября 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российского обстрела Покровска, 13 октября 2023. Фото: Игорь Мороз / Telegram

В результате попадания боеприпасов погиб мужчина, еще трое получили ранения. Кроме того, другое средство поражения попало по административному зданию. От атаки получили ранения восемь сотрудниц государственного учреждения и двое посетительниц.

Пострадавшим с контузиями, переломами и осколочными ранениями была оказана неотложная медицинская помощь.

Сейчас идет разбор завалов. Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Донецкая область: ситуация 13 октября 2023

В течение суток 12 октября оккупанты убили троих жителей Донецкой области. Еще восемь человек в области получили ранения, информировал Мороз.

Относительно ситуации на утро 13 октября чиновник указал, что на Волновахском направлении в Богатыре Великоновоселковской общины 1 человек погиб и трое были ранены. Кроме того, повреждены 20 домов и два админздания.

На Донецком направлении многочисленным обстрелам подверглась Кураховская община: в Горняке один человек погиб и один ранен, в Курахово повреждены частные дома. Еще по два человека получили ранения в Галицыновке Новогродовской общины и в Авдеевке. В Новоселовке Первой Очеретинской общины повреждены дом и заведение культуры.

На Горловском направлении один человек погиб в селе Раздоловка Соледарской общины. В Константиновке повреждены семь многоэтажек, админздание и теплотрасса. В Торецкой общине повреждена линия электропередач.

На Лисичанском направлении в Северске повреждены два дома и нежилое сооружение, в Лиманской общине под обстрелы попали Лиман, Торское, Заречное и Ямполь.

Как известно, в последние дни многочисленным обстрелам подвергается Авдеевка. Утром 13 октября начальник Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Суспільне. Спротив" рассказал, что захватчики давят с использованием техники, пехоты и авиации при поддержке артиллерийских ударов.

"Ситуация осложняется тем, что они действительно по нескольким направлениям это делают и их очень много. И нет у них проблем ни с боекомплектом, ни с техникой, ни с личным составом", – добавил чиновник.

По его словам, с 2014 года на Авдеевском направлении российские войска впервые применяют такое большое количество техники и личного состава. Однако украинские военные продолжают удерживать оборону.