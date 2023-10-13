Армия РФ нанесла 150 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 12 октября враг нанес 150 ударов по 22 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 137 артобстрелов пришлись по территории Новояковловки, Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малиновки, Плавней, Лобкового, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Также враг совершил авиационный удар по Новоданиловке, 5 БПЛА-атак по Красному, Орехову и Новоандреевке, а также 7 РСЗО-обстрелов Новояковловки, Роботиного и Малой Токмачки.

Как сообщил глава области, в результате артобстрела Гуляйполя ранения получила 62-летняя женщина.

За сутки поступило 21 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, накануне в результате ракетного удара по Приветному погибла 74-летняя женщина. Тогда за сутки враг нанес 148 ударов по 27 населенным пунктам Запорожской области.