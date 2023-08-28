Россияне ударили по жилому дому в Херсонской области: есть жертвы

Российские оккупанты утром 28 августа обстреляли село Садовое Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, около 10.40 россияне выпустили снаряды по жилому дому.

От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, находившаяся во дворе.

Кроме того, в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги, его состояние оценивают как тяжелое.

Как сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, враг повредил частные дома, линии электропередач и газопровод.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Херсонская область: обстрелы 27 августа 2023

В течение суток 27 августа российские войска 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Враг выпустил 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию парка в Херсоне.

По данным Прокудина, тогда из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое получили ранения.

В свою очередь Херсонская областная прокуратура информировала о том, что травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина в Тягинской общине, которую оккупанты обстреляли около 12:40. Еще одного пострадавшего гражданского человека госпитализировали.

Также в прокуратуре сообщали, что около 15:00 россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина. Войска РФ повредили гражданскую инфраструктуру, в том числе дома.