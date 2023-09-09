Россияне выпустили по Херсонщине 244 снаряда, ранены восемь человек

За прошедшие сутки российские захватчики 59 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российских атак три человека погибли, еще 8 - получили ранения.

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Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, россияне выпустили по жилым кварталам населенных пунктов области 244 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 5 снарядов.

Вражеские снаряды попали в здание учебного заведения в Бериславском районе и территорию гаражного кооператива в Херсоне.

Напомним, вчера днем российские захватчики нанесли удар по Одрадокаменке. Российская авиабомба убила трех гражданских - двух женщин и мужчину, еще четыре женщины получили ранения.

В течение суток 7 сентября оккупанты 62 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.