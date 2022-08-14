Россияне за день обстреляли два района Днепропетровской области

За день, 14 августа, оккупанты открывали огонь по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Около 18:00 войска Российской Федерации из "Градов" обстреляли Марганецкую громаду в Никопольском районе. В общей сложности зафиксировали 20 попаданий. Пострадавших нет, информация о разрушениях выясняется.

"Появилось сообщение о том, что люди слышали взрыв в Покровской громаде Синельниковского района. Сообщаю, что этот взрыв произошел на территории Запорожской области", - уточнил Лукашук.

В Криворожском районе оккупанты ударили по приграничным территориям Зеленодольской и Широковской общин.

Ранее сообщалось, что в результате атак по Никопольскому району 13 человек погибли, еще 11 получили ранения .

Днем ранее военные российской армии трижды ударили по Никополю Днепропетровской области, выпустили около 120 снарядов из РСЗО.