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Россияне за сутки совершили 53 обстрела Херсонской области: один человек погиб, 18 ранены
Российские оккупанты в течение суток 8 октября совершили 53 обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, враг выпустил 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", станковых автоматических гранатометов, танков, авиации и беспилотников. По Херсону захватчики выпустили 96 снарядов.
Войска РФ попали в:
- жилые кварталы населенных пунктов области;
- автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне;
- территорию церкви в Херсонском районе.
Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 18 получили ранения, из них двое – это дети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обстрелы Херсонской области: 8 октября 2023
Как информировал Прокудин, в ночь на 8 октября россияне ударили по Херсону и населенным пунктам Правобережья. Под огнем окупантов были жилые кварталы. Захватчики повредили дома, автомобили, газораспределительные сети. Тогда травмы получили 11 человек.
Позже Херсонская ОВА сообщала, что войска РФ обстреляли Берислав, в результате чего 72-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. А в Херсоне были ранены еще три человека.
Также Прокудин писал о российском обстреле поселка Киндийка, где 11-летняя девочка получила ранения.
А вечером руководитель ОВА отметил, что российские обстрелы забрали жизнь человека в Антоновке.