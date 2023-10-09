Россияне за сутки совершили 53 обстрела Херсонской области: один человек погиб, 18 ранены

Российские оккупанты в течение суток 8 октября совершили 53 обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", станковых автоматических гранатометов, танков, авиации и беспилотников. По Херсону захватчики выпустили 96 снарядов.

Войска РФ попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне;

территорию церкви в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 18 получили ранения, из них двое – это дети.

Обстрелы Херсонской области: 8 октября 2023

Как информировал Прокудин, в ночь на 8 октября россияне ударили по Херсону и населенным пунктам Правобережья. Под огнем окупантов были жилые кварталы. Захватчики повредили дома, автомобили, газораспределительные сети. Тогда травмы получили 11 человек.

Позже Херсонская ОВА сообщала, что войска РФ обстреляли Берислав, в результате чего 72-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. А в Херсоне были ранены еще три человека.

Также Прокудин писал о российском обстреле поселка Киндийка, где 11-летняя девочка получила ранения.

А вечером руководитель ОВА отметил, что российские обстрелы забрали жизнь человека в Антоновке.