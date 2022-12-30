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С 24 февраля россияне убили 120 человек в Киеве, в том числе 5 детей, — КМВА
В период с 24 февраля по 30 декабря 2022 года из-за войны в столице погибли 120 киевлян, в том числе в результате ракетных ударов погибли 5 детей. Ранения получили 495 человек, из них 30 были детьми.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут. То есть около 29 дней.
"С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибег к "продолжающемуся до сих пор воздушному геноциду". По состоянию на сегодняшний день захватчик осуществил 52 воздушные атаки на город. Было повреждено более 600 зданий. Значительные разрушения получила и критическая инфраструктура Киева. Но все уничтожено можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное - человеческие жизни", - отметил Попко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 30 декабря российские захватчики снова пытались уничтожить в Киеве и области объекты критической инфраструктуры ударными иранскими дронами "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.
Днем ранее, 29 декабря, в воздушном пространстве над Киевом было зафиксировано 16 ракет, все они были уничтожены силами ПВО. Но обломки сбитых ракет повредили три частных дома в Дарницком районе и промышленное предприятие в Голосеевском районе.