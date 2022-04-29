СБУ поймала трех российских военных, пытавшихся захватить Пивденноукраинскую АЭС

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Вознесенском районе Николаевской области трех российских военных, прятавшихся в заброшенных домах возле райцентра.

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Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской атомной электростанции.

"В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей", — добавили в спецслужбе.

Кроме того, там сообщают об обнаружении вблизи Николаева вражеского схрона с противотанковым вооружением: тайник обустроили участники российской диверсионно-разведывательной группы.

Отмечается, что в ходе его осмотра правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства, которые могли быть задействованы при совершении диверсий на территории областного центра.

Напомним также, что накануне СБУ сообщила о разоблачении главы одной из территориальных общин, который, по данным ведомства, передавал российским оккупантам сведения о Вооруженных силах Украины на территории Вознесенского района.

Отметим также, что саму АЭС, ранее называвшуюся Южно-Украинской, на днях официально переименовали. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена завершить все связанные с этим юридические и организационные вопросы в течение двух недель.

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