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СБУ поймала трех российских военных, пытавшихся захватить Пивденноукраинскую АЭС
Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Вознесенском районе Николаевской области трех российских военных, прятавшихся в заброшенных домах возле райцентра.
Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что они входили в состав вражеской группировки, участвовавшей в попытках захвата Пивденноукраинской атомной электростанции.
"В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей", — добавили в спецслужбе.
Кроме того, там сообщают об обнаружении вблизи Николаева вражеского схрона с противотанковым вооружением: тайник обустроили участники российской диверсионно-разведывательной группы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что в ходе его осмотра правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства, которые могли быть задействованы при совершении диверсий на территории областного центра.
Напомним также, что накануне СБУ сообщила о разоблачении главы одной из территориальных общин, который, по данным ведомства, передавал российским оккупантам сведения о Вооруженных силах Украины на территории Вознесенского района.
Отметим также, что саму АЭС, ранее называвшуюся Южно-Украинской, на днях официально переименовали. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" намерена завершить все связанные с этим юридические и организационные вопросы в течение двух недель.
Источник фото: ua.depositphotos.com