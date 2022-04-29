СБУ спіймала трьох російських військових з тих, що намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

Служба безпеки України повідомляє про затримання у Вознесенському районі Миколаївської області трьох російських військових, які ховалися у закинутих будинках біля райцентру.

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Як йдеться у повідомленні відомства, встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської атомної електростанції.

"У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців", — додали в спецслужбі.

Крім того, там повідомляють про виявлення поблизу Миколаєва ворожого схрону з протитанковим озброєнням: схованку облаштували учасники російської диверсійно-розвідувальної групи.

Наголошується, що під час його огляду правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс "Корнет" та гранатомети російського виробництва, які могли бути задіяні під час здійснення диверсій на території обласного центру.

Нагадаємо також, що напередодні СБУ повідомила про викриття голови однієї з територіальних громад, який, за даними відомства, передавав російським окупантам відомості про Збройні сили України на території Вознесенського району.

Зазначимо також, що саму АЕС, яка раніше називалася Южно-Українською, днями офіційно перейменували. Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має намір завершити всі пов'язані з цим юридичні та організаційні питання протягом двох тижнів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com