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Спасатели вторые сутки тушат пожар на нефтебазе в Днепропетровской области
Службы ГСЧС вторые сутки ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Масштабное возгорание там произошло из-за ракетной атаки со стороны армии Российской Федерации.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.
Отмечается, что на месте работают 18 пожарных и 4 пожарные машины.
"Уже вторые сутки спасатели ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Масштабное возгорание там произошло из-за вражеской ракетной атаки", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В частности, ракеты ударили по нефтебазе.
Число пострадавших возросло до 11 человек. У них ожоги и сейчас они находятся в больнице. Также на следующий день на нефтебазе взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.