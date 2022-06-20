Спасатели вторые сутки тушат пожар на нефтебазе в Днепропетровской области

Службы ГСЧС вторые сутки ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Масштабное возгорание там произошло из-за ракетной атаки со стороны армии Российской Федерации.

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Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Отмечается, что на месте работают 18 пожарных и 4 пожарные машины.

"Уже вторые сутки спасатели ликвидируют пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Масштабное возгорание там произошло из-за вражеской ракетной атаки", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В частности, ракеты ударили по нефтебазе.

Число пострадавших возросло до 11 человек. У них ожоги и сейчас они находятся в больнице. Также на следующий день на нефтебазе взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.