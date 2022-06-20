Рятувальники другу добу гасять пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області

Служби ДСНС другу добу ліквідують пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Масштабне загоряння там сталося через ракетну атаку з боку армії Російської Федерації.

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Про це повідомили Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що на місці працюють 18 вогнеборців та 4 пожежні машини.

"Вже другу добу рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Масштабне загоряння там сталося через ворожу ракетну атаку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Зокрема, ракети ударили по нафтобазі.

Кількість постраждалих зросла до 11 людей. У них опіки і зараз вони у лікарні. Також наступного дня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув.