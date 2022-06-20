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Рятувальники другу добу гасять пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області
Служби ДСНС другу добу ліквідують пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Масштабне загоряння там сталося через ракетну атаку з боку армії Російської Федерації.
Про це повідомили Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Зазначається, що на місці працюють 18 вогнеборців та 4 пожежні машини.
"Вже другу добу рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Масштабне загоряння там сталося через ворожу ракетну атаку", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Зокрема, ракети ударили по нафтобазі.
Кількість постраждалих зросла до 11 людей. У них опіки і зараз вони у лікарні. Також наступного дня на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув.