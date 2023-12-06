Спецоперация СБУ. В Подмосковье нашли тело бывшего депутата Ильи Кивы – СМИ

6 декабря в Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Обстоятельства и причины смерти Кивы российские СМИ не уточняют, но Главное управление разведки Минобороны подтверждает, что это была спецоперация СБУ.

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Об этом сообщили несколько украинских СМИ, ссылаясь на своих собеседников в СБУ, а также ряд российских телеканалов.

Согласно сообщениям, тело бывшего депутата Верховной Рады обнаружили в коттеджном поселке Одинцово (по другим данным – в Супонево). На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщает издание "Интерфакс-Украина", ликвидация Кивы является спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Ликвидация топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", - пишет ИФ, ссылаясь на собеседника из органов.

Источники "УНИАН" в силовых структурах подтвердили, что Илья Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ.

"Ликвидация топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ. Преступника ликвидировали из стрелкового оружия", - пишет "Суспільне".

Отметим, Илья Кива – бывший украинский политик, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от фракции ОПЗЖ, член Комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности (2019–2022).

Напомним, 13 ноября суд в Украине заочно приговорил бывшего депутата пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илью Киву к 14 годам лишения свободы.

Перед полномасштабным вторжением войск РФ в Украину Илья Кива предлагал объединить Украину и Россию и называл Владимира Путина "великим правителем".

Кива покинул Украину за месяц до полномасштабной войны в конце января 2022 года. Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения Кива заявил, что россияне и украинцы один народ и что украинцам нужно увольнение.

Отметим, что 15 марта 2022 Рада 335 голосами лишила Киву депутатского мандата: тогда было сообщено, что тот сам подал заявление о сложении полномочий. В последнее время Кива жил в России и продолжал вести активную медиадеятельность.