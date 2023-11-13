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Экс-нардепа Илью Киву приговорили к 14 годам заключения
В понедельник, 13 ноября, Лычаковский суд Львова вынес обвинительный приговор по делу в отношении бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Ильи Кивы. Его приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом идет речь на сайте суда.
Отмечается, что рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме специального судебного производства при отсутствии обвиняемого (in absentia), поскольку Кива скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора РФ
Кроме того, бывший нардеп также объявлен в международный розыск.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Суд признал экснардепа виновным в совершении ряда уголовных правонарушений, а именно:
- ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении взрывной деятельности против Украины),
- ч. 2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),
- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне).
Суд окончательно назначил Илье Киви наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества.
Приговор суда законной силы еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.
Отметим, что 15 марта 2022 года Рада 335 голосами лишила Киву депутатского мандата: тогда было сообщено, что сам подал заявление о сложении полномочий. Пока Кива живет в России и продолжает вести активную медиа-деятельность.