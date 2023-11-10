Шуфричу продлили арест до середины декабря

Печерский районный суд Киева продлил депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу (группа "Платформа за жизнь и мир") срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 декабря.

Как передает "Суспільне", суд таким образом удовлетворил ходатайство прокурора. Адвокат Шуфрича отказался комментировать постановление, не прочитав его, однако заявил, что оно будет обжаловано. Он также подчеркнул, что подозрение Шуфричу "не соотносится" со статьей Уголовного кодекса о государственной измене.

Защита нардепа просила суд о применении альтернативной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, приобщив к ходатайству два письма от нардепов Александра Колтуновича и Григория Мамки о взятии Шуфрича на поруки.

Напомним, что 15 сентября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили Шуфричу о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В тот же день он был арестован.

Как утверждает следствие, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи сбежавшего в Россию в 2014 году бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, которого считают агентом Федеральной службы безопасности РФ, координирующего российскую агентуру в Украине.

"Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе", – заявили в СБУ. Впрочем, конкретная суть претензий к нардепу официально не сообщалась.