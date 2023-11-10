Шуфричу продовжили арешт до середини грудня

Печерський районний суд Києва продовжив депутату Верховної Ради Нестору Шуфричу (група "Платформа за життя та мир") строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 15 грудня.

Як передає "Суспільне", суд таким чином задовольним клопотання прокурора. Адвокат Шуфрича відмовився коментувати ухвалу, не прочитавши її, однак заявив, що вона буде оскаржена. Він також наголосив, що підозра Шуфричу "не співвідноситься" зі статтею Кримінального кодексу про державну зраду.

Захист нардепа просив суд про застосування альтернативного запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, долучивши до клопотання два листи від нардепів Олександра Колтуновича та Григорія Мамки про взяття Шуфрича на поруки.

Нагадаємо, що 15 вересня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили Шуфричу про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Того ж дня він був заарештований.

Як стверджує слідство, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича, який втік до Росії в 2014 році і якого вважають агентом Федеральної служби безпеки РФ, що координує російську агентуру в Україні.

"Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - заявили в СБУ. Втім, конкретна суть претензій до нардепа офіційно не оголошувалася.