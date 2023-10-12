Тактические успехи оккупантов возле Авдеевки вряд ли дадут им стратегическое преимущество, – ISW

Попытки атак со стороны российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области и даже успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для сил РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 10 октября.

Как отметили эксперты, геолокационные кадры показывают, что российские войска вокруг Авдеевки сосредоточены юго-западнее города и захватчики не завершили оперативное оцепление населенного пункта. И, вероятно, это будет сложно сделать, если это их намерение.

ISW пишет, что Авдеевка также является хорошо укрепленной и защищенной украинской крепостью, что, вероятно, усложнит возможность войск РФ приблизиться к городу или полностью его захватить. Оккупанты контролируют сегменты трассы Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск и другие маршруты, пролегающие вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват последней не откроет захватчикам новых путей продвижения к остальным Донецкой области.

В Институте считают, что российские войска проводят атаки в районе Авдеевки, чтобы сковать украинских защитников и не дать им передислоцироваться на другие участки фронта. Тем не менее, украинские чиновники уже определили наступление на Авдеевку как российскую фиксирующую операцию, и вряд ли они будут чрезмерно направлять силы на это направление.

Авдеевка: ситуация в городе

10 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что к северу от города проходят тяжелые бои.

Оккупанты совершали массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов".

Утром на следующий день в эфире "Суспільне. Спротив" Барабаш сказал , что бои продолжаются, но не так "горячо", как накануне.

"Было два десятка хаотических одиночных "прилетов" по старой части города, немного было по центральной", – проинформировал тогда он.

Днем 11 октября чиновник рассказывал, что в течение последних нескольких суток враг массированно бомбил позиции вокруг Авдеевки и сам город. В частности, только ракетные удары накануне были нанесены "точно более десяти".

В Генеральном штабе ВСУ отмечали, что на Авдеевском направлении оккупанты применили до трех батальонов.

В сводке Генштаба по состоянию на утро 12 октября говорится, что украинские защитники мужественно держат оборону на этом направлении, за прошедшие сутки отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.