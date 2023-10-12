Враг атаковал Одесщину дронами: зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов

Ночью 12 октября армия страны-агрессора РФ снова атаковала припортовую инфраструктуру Подунавья ударными дронами. Попаданием повреждены складские здания на юге Одесщины, а также частные дома мирных жителей.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Наши силы ПВО сбили 10 "шахедов" над Одесщиной, однако, к сожалению, есть и попадание", - отметил он.

По его словам, в Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, которые уже ликвидировали спасатели.

Как сообщил глава области, пострадал один человек.

"Женщина 1935 года рождения получила термические ожоги. Сейчас она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь", – уточнил Кипер.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений. Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов".

"Вражеские БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала в по меньшей мере шести областях Украины", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там добавили, что в общей сложности этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 "Shahed-131/136".

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали юг Украины 36-ю ударными беспилотниками типа Shahed. 23 беспилотника типа Shahed-131/136 были уничтожены на Одесщине, три – на Херсонщине, один – на Николаевщине.

А 7 октября армия РФ атаковала Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными из временно оккупированного Крыма. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и зернохранилище возле порта.