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Враг атаковал Одесщину дронами: зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов
Ночью 12 октября армия страны-агрессора РФ снова атаковала припортовую инфраструктуру Подунавья ударными дронами. Попаданием повреждены складские здания на юге Одесщины, а также частные дома мирных жителей.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Наши силы ПВО сбили 10 "шахедов" над Одесщиной, однако, к сожалению, есть и попадание", - отметил он.
По его словам, в Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, которые уже ликвидировали спасатели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщил глава области, пострадал один человек.
"Женщина 1935 года рождения получила термические ожоги. Сейчас она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь", – уточнил Кипер.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений. Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов".
"Вражеские БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала в по меньшей мере шести областях Украины", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Там добавили, что в общей сложности этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 "Shahed-131/136".
Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали юг Украины 36-ю ударными беспилотниками типа Shahed. 23 беспилотника типа Shahed-131/136 были уничтожены на Одесщине, три – на Херсонщине, один – на Николаевщине.
А 7 октября армия РФ атаковала Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными из временно оккупированного Крыма. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и зернохранилище возле порта.