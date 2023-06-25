Тела еще двоих погибших обнаружили под завалами в Соломенском районе Киева

На месте разрушений в многоэтажке в Соломенском районе Киева обнаружили тела еще двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом 25 июня сообщил мэр Виталий Кличко.

В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек.

"Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме", - сказал Кличко.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что придомовую территорию вблизи многоэтажки уже расчистили от обломков.

Напомним, около 03:00 24 июня прогремели взрывы в Соломенском районе столицы. Выяснилось, что ПВО сбила вражеские цели, обломки ракеты попали в многоэтажку.

Тогда спасли 24 человека, из них 3 деблокировали из-под завалов и 1 человека — из лифта. Также известно, что повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке.