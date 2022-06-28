У следствия есть имена летчиков, которые обстреляли ТРЦ в Кременчуге, - МВД

Правоохранители установили имена российских летчиков, которые 27 июня обстреляли торгово-развлекательный центр “Амстор” в Кременчуге. Об этом на брифинге сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили, какой именно полк (российской) авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на Ту-22 и совершили роковые выстрелы", - сказал Монастырский.

При этом подробностей относительно российских летчиков он не сообщил.

Министр добавил, что сейчас в Кременчуге 18 погибших и 21 пропавших безвести. Большинство тел пока не опознаны.

Также по словам Монастырского доказательства с места обстрелов ТРЦ будут собраны и переданы в том числе в международные судебные институции.

Напомним, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". В результате ТРЦ загорелся. По состоянию на утро 28 июня число погибших достигло 18 человек, один из них скончался в больнице.

Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара.