У слідства є імена льотчиків, які обстріляли ТРЦ у Кременчуці, - МВС

Правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які 27 червня обстріляли торгово-розважальний центр "Амстор" у Кременчуці. Про це на брифінгу сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації вчинив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 та здійснили фатальні постріли", - сказав Монастирський.

При цьому подробиць щодо російських льотчиків він не повідомив.

Міністр додав, що зараз у Кременчуці 18 загиблих та 21 зниклих безвісти. Більшість тіл поки що не впізнані.

Також, за словами Монастирського доказу, з місця обстрілів ТРЦ будуть зібрані та передані, зокрема, в міжнародні судові інституції.

Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета потрапила до ТРЦ "Амстор". В результаті ТРЦ спалахнув. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих досягла 18 людей, одна з них померла в лікарні.

Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.