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У слідства є імена льотчиків, які обстріляли ТРЦ у Кременчуці, - МВС
Правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які 27 червня обстріляли торгово-розважальний центр "Амстор" у Кременчуці. Про це на брифінгу сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили, який саме полк (російської) авіації вчинив цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 та здійснили фатальні постріли", - сказав Монастирський.
При цьому подробиць щодо російських льотчиків він не повідомив.
Міністр додав, що зараз у Кременчуці 18 загиблих та 21 зниклих безвісти. Більшість тіл поки що не впізнані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також, за словами Монастирського доказу, з місця обстрілів ТРЦ будуть зібрані та передані, зокрема, в міжнародні судові інституції.
Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета потрапила до ТРЦ "Амстор". В результаті ТРЦ спалахнув. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих досягла 18 людей, одна з них померла в лікарні.
Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару.