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В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году
Часть зерновых хранилищ в порту Бейрута рухнули за несколько дней до второй годовщины мощного взрыва в Ливане, который привел к многочисленным жертвам, разрушению инфраструктуру, в том числе, элеваторов.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Так, 31 июля в порту Бейрута рухнул огромный элеватор. Внутри него с начала июля продолжался пожар. По словам местных властей, возгорание возникло из-за гниющего зерна, остававшегося в элеваторе после взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года. Тогда погибли более 200 человек, тысячи зданий в городе, включая этот элеватор.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Местные власти предупреждали, что элеватор может обрушиться.
Напомним, что взрыв 2020 года был вызван небезопасным хранением аммиачной селитры в порту с 2013 года. Многие ливанцы считают ее символом коррупции и плохого управления правящей элитой, которая также привела страну к разрушительному финансовому краху.
Это был один из самых мощных неядерных взрывов за всю историю. В результате взрыва было ранено около 6000 человек и разрушены районы Бейрута, в результате чего десятки тысяч человек остались без крова.
Ранее сообщалось, что Украина получила доказательства, что сирийское судно, арестованное в Ливане, перевозило украденное украинское зерно.