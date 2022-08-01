В Бейруте обрушился элеватор, пострадавший от взрыва в 2020 году

Часть зерновых хранилищ в порту Бейрута рухнули за несколько дней до второй годовщины мощного взрыва в Ливане, который привел к многочисленным жертвам, разрушению инфраструктуру, в том числе, элеваторов.

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Об этом сообщает Reuters.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Так, 31 июля в порту Бейрута рухнул огромный элеватор. Внутри него с начала июля продолжался пожар. По словам местных властей, возгорание возникло из-за гниющего зерна, остававшегося в элеваторе после взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа 2020 года. Тогда погибли более 200 человек, тысячи зданий в городе, включая этот элеватор.

Местные власти предупреждали, что элеватор может обрушиться.

Напомним, что взрыв 2020 года был вызван небезопасным хранением аммиачной селитры в порту с 2013 года. Многие ливанцы считают ее символом коррупции и плохого управления правящей элитой, которая также привела страну к разрушительному финансовому краху.

Это был один из самых мощных неядерных взрывов за всю историю. В результате взрыва было ранено около 6000 человек и разрушены районы Бейрута, в результате чего десятки тысяч человек остались без крова.

Ранее сообщалось, что Украина получила доказательства, что сирийское судно, арестованное в Ливане, перевозило украденное украинское зерно.