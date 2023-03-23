В Генштабе опровергли свое заявление о выходе российской армии из Новой Каховки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что информация о выходе подразделений российской оккупационной армии из Новой Каховки Херсонской области не соответствует действительности. Об этом говорится в его сообщении.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и Новую Каховку", - сказано в нем.

Напомним, что ранее в четверг Генштаб в своей вечерней сводке заявил, что по состоянию на 22 марта все подразделения оккупационной армии, которые были размещены в Новой Каховке, покинули город.

Новая Каховка является вторым по величине городом Херсонской области. Перед войной, в начале 2022 года в населенном пункте проживало, по оценкам Госстата, 44,4 тысячи человек. Город был захвачен в первые дни полномасштабного российского вторжения в конце февраля 2022 года.

Отметим, что именно там находится гидроэлектростанция на Днепре, которая получила повреждения из-за боевых действий, в результате чего в Каховском водохранилище значительно упал уровень воды. Эта же ГЭС служила одной из двух (вместе с Антоновским мостом возле Херсона) автомобильных переправ между берегами Днепра в Херсонской области. В настоящее время обе они разрушены. В Новой Каховке также расположен вход в Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода поставляется в Крым.