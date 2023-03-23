Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский 23 марта отправился в Херсонскую область, где ознакомился с восстановлением разрушенной инфраструктуры региона.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

Глава государства решил, в частности, посетить село Посад-Покровское. Там фиксируют сравнительно большое количество повреждений домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Крестьяне рассказали Зеленскому, что для них важно восстанавливать разрушенные дома и возобновить электроснабжение.

"Пытаемся отстроить к зиме. Наша приоритетная задача - электричество. Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо", - сказал президент во время общения с местными.

Кроме того, гарант посетил один из энергетических объектов области и ознакомился с ситуацией по обеспечению электроэнергией населенных пунктов Херсона. Президент осмотрел одно из стационарных укрытий для жителей города и ознакомился с мерами, предпринимаемыми для противодействия российским обстрелам Херсона и других населенных пунктов региона.

Это уже третья командировка президента за два дня. 22 марта глава государства посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область. В тот же день Зеленский посетил Харьков, где, в частности, передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины" и наградил украинских военных.