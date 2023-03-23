Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонської області (ФОТО/ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський 23 березня відправився до Херсонської області, де ознайомився з відновленням зруйнованої інфраструктури регіону.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Голова держави вирішив, зокрема, відвідати село Посад-Покровське. Там фіксують порівняно велику кількість пошкоджень будинків, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Селяни розповіли Зеленському, що для них важливо відбудовати зруйновані будинки та відновити електропостачання.

"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", – сказав президент під час спілкування з місцевими.

Крім того, гарант відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини.

Президент оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста та ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

Глава держави провів нараду, під час якої заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності. Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям.

"Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії", – сказав Глава держави.

Це вже третє відрядження президента за два дні. 22 березня голова держави відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область. Того ж дня Зеленський відвідав Харків, де, зокрема, передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку "Місто-герой України" та нагородив українських військових.